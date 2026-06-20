UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' unvanını taşıyan ilk ve tek Türk şehri olan Kahramanmaraş, İstanbul'da düzenlenen programla tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının da paylaşıldığı programa, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Programa; milletvekilleri, yerel yöneticiler, akademisyenler, yazarlar, kültür-sanat dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Tarım ve Orman Eski Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, milletvekilleri, akademisyenler, yazarlar, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilme süreci, şehrin asırlara dayanan edebiyat geleneği ve kültür odaklı kalkınma vizyonu ele alındı.

Erdoğan'dan Kahramanmaraş'a Tebrik Mesajı

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilmesi dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu önemli unvan, sadece bir şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası alanda tescili anlamını taşımaktadır.' ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin kültür ve sanat alanındaki etkilerinin yanı sıra turizm, eğitim, yayıncılık ve yaratıcı endüstrilere sağlayacağı katkılara değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında kabul edilmesi yalnızca bir unvan değil, şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak önemli bir fırsattır. Asırlara dayanan güçlü edebiyat geleneğiyle Kahramanmaraş, bu başarıyı fazlasıyla hak etmiştir. Bu üyelik sayesinde şehrimiz, dünya genelindeki edebiyat şehirleriyle daha güçlü iş birlikleri geliştirme imkânı bulacak; kültür turizmi, yayıncılık ve yaratıcı endüstriler alanlarında yeni fırsatlar yakalayacaktır. Bakanlık olarak şehirlerimizin kültürel potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

'Bu Unvan Şehrimizin Geleceğine Yapılmış Güçlü Bir Yatırımdır'

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO tarafından verilen 'Edebiyat Şehri' unvanının Kahramanmaraş'ın kültürel hafızasının ve edebiyat geleneğinin uluslararası ölçekte tescillenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Görgel, 'UNESCO Edebiyat Şehri unvanını yalnızca kültürel bir başarı olarak değil, Kahramanmaraş'ın geleceğine yapılmış güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Bu üyelik, şehrimizin asırlara dayanan edebiyat birikimini dünya sahnesine taşıma fırsatı sunarken; kültür turizmi, yayıncılık, yaratıcı endüstriler ve uluslararası iş birlikleri açısından da yeni kapılar açacaktır. Kahramanmaraş'ı edebiyat müzeleri, kütüphaneleri, kültür rotaları ve sanat projeleriyle dünyanın sayılı edebiyat şehirlerinden biri haline getirmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı.

UNESCO Süreci ve Şehrin Gelecek Vizyonu Anlatıldı

Toplantıda yapılan sunumlarda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin Kahramanmaraş'a sağlayacağı kültürel, sosyal ve ekonomik katkılar değerlendirildi. Dünya edebiyat şehirleriyle kurulacak iş birlikleri, kültürel diplomasi çalışmaları, uluslararası projeler ve yaratıcı endüstriler alanında planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kültürden Turizme Uzanan Yeni Dönem

Toplantının öne çıkan başlıklarından birini de Kahramanmaraş'ın edebiyat turizmi potansiyeli oluşturdu. Şehrin yetiştirdiği şair ve yazarlar etrafında şekillenecek kültür rotaları, ulusal ve uluslararası edebiyat etkinlikleri, yayıncılık faaliyetleri ve kültür ekonomisine yönelik projelerin sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

UNESCO Edebiyat Şehri unvanının yalnızca kültürel bir prestij değil, aynı zamanda turizmden ekonomiye, eğitimden uluslararası iş birliklerine kadar birçok alanda yeni fırsatlar sunacağı vurgulandı.

Dünya Kültür Haritasındaki Konumunu Güçlendiriyor

Etkinlik kapsamında basın mensupları, akademisyenler, yazarlar ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimleri Kahramanmaraş'ın kültürel vizyonunu yakından dinleme fırsatı buldu.

Toplantıda edebiyatın toplumların ortak hafızasını oluşturan en güçlü unsurlardan biri olduğu vurgulanırken, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yürütülecek çalışmalar da ele alındı.

Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle dünya kültür haritasındaki yerini daha da güçlendirmeyi hedeflediği program, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.