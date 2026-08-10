Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla baştan sona düzenlenen Akpınar Mesire Alanı, hafta sonunda Manisalıların akınına uğradı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar sosyal donatıların yanı sıra alanın ücretsiz olarak hizmet vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların sosyal yaşamını destekleyen ve doğayla buluşmasına olanak sağlayan yaşam alanlarını artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçirilen Akpınar Mesire Alanı, Manisalıların kullanımına sunuldu. Uzun süredir özlenen mesire alanı, özellikle hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

Yapılan düzenlemelerle birlikte alan, her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirebileceği bir noktaya kavuştu. Hafta sonunda Akpınar Mesire Alanı'na gelen Manisalılar, aileleriyle birlikte doğanın ve açık havanın tadını çıkardı. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, aileler de mesire alanında dinlenerek vakit geçirdi. Alanda yer alan süs havuzu ise özellikle çocukların ilgisini çekti. Yenilenen Akpınar Mesire Alanı'nda vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri lavabo ve mescitlerin bulunması da memnuniyet yarattı. Sosyal donatılarıyla dikkat çeken alan, ailelerin daha konforlu bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağladı. Akpınar Mesire Alanı'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla yeniden kente kazandırılan Akpınar Mesire Alanı, sunduğu sosyal donatıları ve doğal atmosferiyle Manisalıların hafta sonu buluşma noktalarından biri haline geldi.

Yenilenen yüzü, pırıl pırıl tesisleri ve yemyeşil doğasıyla Akpınar Mesire Alanı'nı yeniden halkın kullanımına sunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Daha ilk günden alanımızın dolup taşması, ailelerimizin güvenle vakit geçirmesi ve evlatlarımızın neşesi bizleri mutlu etti. Akpınar, Manisa'mızın en güzel nefes alanlarından biri olarak yeniden vatandaşlarımızın buluşma noktası oldu. Şehrimize yeni sosyal alanlar kazandırmaya, Manisa'mızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Akpınar Mesire Alanı'mıza bekliyoruz' dedi.