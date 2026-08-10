Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi 2000'ler Türkçe Pop Konseri ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen 2000'ler Türkçe Pop Konseri, Kelebekler Vadisi Parkı'nda müzikseverlere nostalji ve eğlenceli dolu bir akşam yaşattı.

Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, akademide eğitim alan kursiyerlerden oluşan topluluk, 2000'li yıllara damga vuran birbirinden güzel ve sevilen eserleri seslendirdi. Katılımcılar, hafızalarda yer edinen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Açık havada gerçekleşen konser, her yaştan vatandaşın ilgisini görürken müzik dolu gecede vatandaşlar hem nostaljiyi yeniden yaşadı hem de yaz akşamının tadını aileleriyle birlikte çıkardı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sanat Akademisi'nin tüm programlarına katılım noktasında son derece ilgili olmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, 'Bu anlamda Sanat Akademisi için yeni hedefler belirleyeceğiz. Akademimiz Konyamıza değer kattığı gibi Konya dışına da turnelere giderek Konyamızda sanatla ilgili yapılan çalışmaları her yerde gösterecek inşallah. Bu anlamda çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için onlara fırsat sunmak noktasında çok farklı şekillerde alanlar oluşturuyoruz. Bu noktada yine ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum' diye konuştu.