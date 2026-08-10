Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde zamanla deforme olmuş kent mobilyalarında bakım onarım çalışması yaparak kent estetiğini koruyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun 19 ilçesinde bulunan park ve yeşil alanlara konuşlandırılan kent mobilyalarını kendi atölyesinde üreten Ordu Büyükşehir Belediyesi hem yerel ekonomiye hem de kent estetiğine katkı sağlıyor. Atölyeden çıkan mobilyalar şehrin her bir köşesine özenle yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, kent mobilyalarını kaderine terk etmiyor.

KENT MOBİLYALARI TEK TEK ELDEN GEÇİYOR

Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kentin dört bir yanında yaptığı park ve yeşil alanlar başta olmak üzere bu alanlarda bulunan kent mobilyalarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar ile mobilyalar daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde vatandaşların kullanımına sunuluyor.