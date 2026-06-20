Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen Maarif Halk Dansları Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi, 17 Haziran 2026 tarihinde Merinos sahnesinde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Eğitimin birleştirici gücünü sanatla buluşturan bu anlamlı programa; Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Kahya, Soner Can, Yunus Bulut ve Abdulkadir Çınar, protokol üyeleri, il ve ilçe millî eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl ikinci kez sahneye taşınan ve 'Deniz Temalı Gösteri' konseptiyle kurgulanan programda, Anadolu'nun köklü halk dansları mirası ve kıyı kültürü bütüncül bir sahne diliyle yansıtıldı. Farklı branşlardan 170 gönüllü öğretmen ile 16 öğrencinin aylardır büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalar sonucu hazırlanan gösteride; Çiftetelli, Aydın, Antalya, Adana, İzmir, Kıbrıs, Balıkesir, Sinop, Artvin, Ordu, Giresun ve Çanakkale yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Yedi farklı bölümden oluşan program akışında, 'Denizden Geldik' prolog bölümüyle başlayan sahne yolculuğu, İstanbul'un Fethi'ni işleyen 'Surlardan Sonsuzluğa: Fetih', geleneksel ögeleri barındıran 'Bir Kızın Çeyiz Sandığı' ve Kuva-yi Milliye ruhunu taşıyan 'Denize Yazılan Destan' finalleriyle izleyicilere sunuldu.

Programın açılışında söz alan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ruhuna uygun olarak eğitimi sanatla, kültürle ve geleneklerle buluşturan bu tür etkinliklerin önemini belirtti. Maarif anlayışının akademik başarıyı kültürel birikim ve estetik duyarlılıkla birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımı esas aldığını vurgulayan Çokgezer, güçlü nesillerin kökleriyle ve değerleriyle yetişeceğine dikkat çekerek, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu, kendi kültürünü tanıyan, geleneğinden güç alan ve geleceğe özgüvenle yürüyen nesillerle yükselecektir. Bugünkü gösteri de bu hedefe verilen kıymetli bir katkıdır' dedi.

Anadolu'nun kıyı kültürünü, yöresel ezgilerini ve millî ve manevi değerlerini ortak bir paydada buluşturan programda, katılımcılar geniş bir kültür coğrafyasının renklerine tanıklık etti. Program hazırlık sürecinde emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve yöneticilere teşekkür edilmesinin ardından, protokol üyeleri ve sahne alan topluluğun birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.