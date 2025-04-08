Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla; 1 yıl 10 ay ila 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, tutukluluğunun 78. gününde iddianame hazırlandı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımında, 77 gündür iddianame hazırlanmamasına tepki gösterilmişti.

Söz konusu paylaşımda, Ümit Özdağ'ın 30 Haziran 2024'te Kayseri'de çıkan ve aradan geçen 6,5 ay içinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Başsavcılığının hakkında en ufak bir suçlamada bulunmamasına rağmen İstanbul Başsavcılığı tarafından 21 Ocak 2025'te tutuklandığı anımsatılarak, "Bugün tutukluluğunun 77. günü. Henüz iddianamesi hazır değil! Buna adalet mi diyorsunuz? Adalet mülkün temeli olmalıdır!" ifadeleri kullanılmıştı.

İddianamenin hazırlanması ardından Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yeni yapılan paylaşımda da 'Gençler'e seslenildi. Özdağ, paylaşımda, "Genç kardeşim, bugün sana sus diyebilirler. Ama sen unutma bu vatan susturulanlarla değil, ayağa kalkanlarla küllerinden yeniden doğdu! Ve asla unutma, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır! #ÖzdağNedenTutsakGenç kardeşim, Bugün sana sus diyebilirler. Ama sen unutma bu vatan susturulanlarla değil, ayağa kalkanlarla küllerinden yeniden doğdu! Ve asla unutma, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır!" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/umitozdag/status/1909607164991185375