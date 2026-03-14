Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Herkes Güldüğü Zaman, Bir Başkadır Ramazan' temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kültürpark'ta kurulan Ramazan Meydanı, Bursalılardan yoğun ilgi görüyor.

BURSA (İGFA) - Eski Ramazanların sıcak ve samimi atmosferini bugüne taşıyan meydan, her akşam birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Alanda konserler, Karagöz gölge oyunu gösterileri ve kahoot yarışmalarıyla yediden yetmişe tüm ziyaretçiler keyifli vakit geçiriyor. Bunun yanı sıra meydanda kurulan yiyecek ve içecek standları da ziyaretçilere Ramazan akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerini sunuyor.

Alanı ziyaret eden Bursalılılar, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.