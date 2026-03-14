İlçe ziyaretlerini Sürmene'de sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Sürmene için verdiğimiz sözleri adım adım yerine getiriyoruz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Sürmene'de yatırımları inceleyip vatandaşlarla buluştu. Başkan Genç'e Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AK Parti Sürmene İlçe Başkanı Hasan Basri Şahin ve AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan eşlik etti. 20 Eylül 2024 tarihinde Sürmene'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Ali Kemal Demir'in kabrini ziyaret eden Başkan Genç, sel ve heyelan nedeniyle zarar gören Petekli Mahallesi'nde yapılan yol, afet duvarı sanat yapıları ve asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Her ilçede yaptığı gibi Sürmene'de de hasta, gazi, şehit aileleri ve özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret eden Başkan Genç, vatandaşların taleplerini dinledi. Esnafı dolaşıp hatırlarını soran Başkan Genç, ilçede yapımı devam eden bisiklet ve yürüyüş yolu ile pazaryeri ve otopark inşaatında da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞLARLA İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

İftarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Genç, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, 'Cenab-ı Allah nasip eyledi, orucumuzu açtık. Hepinize afiyet olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, yaptığımız ibadetleri makbul eylesin. Çok şükür huzur ve sükunet içerisinde ibadetimizi yerine getiriyoruz. Ancak Ramazan ayının bu mübarek günlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında aynı inancı paylaşan kardeşlerimizin gözyaşı içerisinde olduğunu da görüyoruz. Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de, Arakan'da ve birçok yerde zulüm gören kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Cenab-ı Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Böylesine zorlu bir coğrafyada ülkemizin güçlü bir liderliğe sahip olması büyük bir nimettir' dedi.

KURUMLARIMIZLA GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORUZ

Başkan Genç, Sürmene için verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini de belirterek, 'Çevremiz adeta bir ateş çemberiyken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz güvenli bir ada gibi dimdik ayakta duruyor. Biz de bu sorumlulukla daha çok çalışacağız. Sürmene için verdiğimiz sözleri adım adım yerine getiriyoruz. Yaylamızdan sahilimize, pazaryerimizden otoparkımıza kadar ilçemizi daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Muhtarlarımızla, kurumlarımızla birlikte güzel işlere imza atıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözüm odaklı çalışıyoruz. Ankara'da gerekli kaynakları bulmak için büyük gayret gösteriyoruz. İnşallah verdiğimiz tüm sözleri yerine getirerek Sürmene'yi çok daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken tüm hemşehrilerimin Ramazan'ını tebrik ediyor, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum' diye konuştu.