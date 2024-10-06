Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Çelik Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli iki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası basın açıklaması yayınlayarak peş peşe işlenen kadın cinayetlerine sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Aynı zamanda Bursa’nın ilk ve tek kadın gazetesi Pembe Pusula'nın Genel Yayın Yönetmeni olan Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Çelik Alkoçlar, peş peşe işlenen kadın cinayetlerine sert tepki gösterdi.

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı yapılan insanlık dışı saldırıların toplumun vicdanını kanattığını ve adalet duygusunu zedelediğini vurgulayan Çelik Alkoçlar; kadına ve çocuklara uzanan ellerin adalet önünde en ağır cezayı bulmaları için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

“Özgecan Arslan, Münevver Karabulut, Ayşe Paçacı, Narin Güran, Sıla Bebek, Şeyda Yılmaz ve daha niceleri ...Her biri çarpık adalet mekanizmasının ve toplumsal şiddet sarmalının kurbanı oldular" diyen Çelik Alkoçlar, "Onlarca suç kaydı olan ve psikolojik sorunları nedeniyle defalarca gözetim altında tutulup sonrasında salıverilen zanlıların, adalet sistemindeki açıklardan faydalanıp toplum içerisinde yıllarca suç işlemeye devam etmesi düşündürücüdür. Peki, işlediği suçların sabit olduğu bu ruh hastası katillerin aramızda dolaşmasına neden olanlar kadın ve kız çocuklarımıza yönelik şiddet, istismar ve cinayet suçlarının ortağı olmuyorlar mı? Yitirilen onca can ve parçalanmış hayatların hesabını kim verecek? Yaşanan şiddete, tecavüze, tacize, uygulanan psikolojik baskıya sessiz kalmak da şiddettir. Kadına zarar vereni korumak, görmezden gelmek hatta yok saymak da şiddettir.Bizler haklarımızı savunmaya devam ederek tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Kadının hür olduğu, şiddet ve öldürülme korkusu yaşamayacağı güvenli bir gelecek için asla pes etmeyeceğiz.Şiddete karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız.Mücadelemiz gelecek nesillerimiz için, onlara güvenli bir ülke bırakmak için” diye konuştu.

Sadece Eylül ayı içerisinde 34 kadının katledildiğine dikkat çeken Neslihan Çelik Alkoçlar, yetkililere suç ve ceza dengesinin eşitlik ekseninde yeniden gözden geçirilmesi ve yasal yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.