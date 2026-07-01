Ağrı'da 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12,50 TL'den 14 TL'ye çıkarılırken, son düzenlemeyle vatandaşın aylık ekmek gideri de yeniden arttı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da temel tüketim ürünleri arasında yer alan ekmeğe yeni zam yapıldı. Daha önce 12,50 TL'den satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 1,50 TL artırılarak 14 TL olarak belirlendi. Yeni fiyatla birlikte ekmeğe yaklaşık yüzde 12 oranında zam gelirken, kilogram fiyatı da 66,67 TL'ye yükseldi.

Fiyat artışı özellikle kalabalık ailelerin aylık harcamalarına doğrudan yansıyacak. Günde iki ekmek tüketen bir hanenin aylık ekmek gideri 840 TL'ye ulaşırken, günde dört ekmek tüketen dört kişilik bir ailenin aylık gideri yaklaşık 1.680 TL olacak. Önceki fiyat üzerinden 1.500 TL olan aylık harcamaya son zamla birlikte 180 TL daha eklenecek.

EKMEK FİYATI BEŞ YILDA SEKİZ KATINA ÇIKTI

Ağrı'da ekmek fiyatları son yıllarda art arda yapılan düzenlemelerle yükseldi. Ekim 2021'de 200 gram ekmek 1,50 TL'den 1,75 TL'ye çıkarılırken, Temmuz 2023'te fiyat önce 4,50 TL, daha sonra 6,50 TL olarak uygulanmaya başladı. Nisan 2024'te 8 TL'ye yükselen ekmek, aynı yılın aralık ayında 9 TL oldu.

Haziran 2025'te yapılan fiyat artışıyla ekmek 11 TL'ye çıkarken, Şubat 2026'da Ağrı Valiliği bünyesinde gerçekleştirilen Uzlaşma Komisyonu toplantısında 210 gram ekmeğin fiyatı 12,50 TL olarak belirlenmişti. Son artışın ardından fiyat 14 TL'ye ulaştı.

2021 yılında 1,75 TL olan ekmeğin yaklaşık beş yıllık süreçte 14 TL'ye yükselmesiyle toplam artış oranı yüzde 700 oldu. Böylece Ağrı'da ekmek fiyatı söz konusu dönemde sekiz katına çıktı.

AİLE BÜTÇESİNDEKİ YÜK BÜYÜDÜ

Şubat 2026'da gerçekleştirilen tarife görüşmelerinde Ağrı Belediyesi temsilcisi fiyat artışı yapılmaması yönünde görüş bildirmiş, yeni tarife ise oy çokluğuyla kabul edilmişti. Aradan geçen kısa sürenin ardından ekmeğe yeniden zam yapılması, vatandaşların günlük tüketim harcamalarını artırdı.

Yeni tarifenin kent genelindeki fırınlarda uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ekmek, dar ve sabit gelirli ailelerin bütçesinde daha büyük bir gider kalemi oluşturacak. Özellikle günlük tüketimin yüksek olduğu kalabalık hanelerde yalnızca ekmek için ayrılan aylık tutarın bin 500 lirayı aşması dikkat çekiyor.