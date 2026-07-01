Kayseri Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'nin kültür ve sanat merkezi olan Sanat Melikgazi'de düzenlenecek olan kurs, hafta içi her gün olmak üzere toplam 2 ay sürecek yoğunlaştırılmış bir eğitim programı sunuyor. Sınav öncesi eksiklerini tamamlamak ve yeteneklerini profesyonel eğitmenler eşliğinde geliştirmek isteyen sanatseverler için son başvuru tarihi 3 Temmuz Cuma.

Kontenjan sınırlı, ücretli kurslara katılım sağlamak için kursiyerler, 0352 252 13 00 numaralı hattan veya https://mgazi.li/859a65 linkine tıklayarak başvuru yapabiliyorlar.

Eğitime, sanata ve gençliğe yönelik projeleriyle dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeteneğini mesleğe dönüştürmek isteyen tüm gençleri kursa davet ederek şunları söyledi: 'Eğitim, sanat ve kültür adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeteneğini ustalaştırmak ve hayalindeki okulu kazanmak isteyen sanatseverlerimiz için çok özel bir hazırlık kursunu hayata geçiriyoruz. İnsanı da toplumu da güzelleştiren en önemli unsurlardan biri sanattır; sanat, özel yeteneklerin elinde daha da değer kazanıyor. Yeteneğini geliştirip geleceğini sanatla şekillendirmek isteyen tüm gençlerimizi Sanat Melikgazi'ye bekliy