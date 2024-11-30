Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali’nin yoğun ilgi görmesi üzerine film gösterimleri Özay Gönlüm ve Mehmet Gazi Salonu’na alındı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2-6 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceğini duyurduğu 1. Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Beş günde toplam 43 filmin ücretsiz olarak beğeniye sunulacağı film biletlerine yoğun ilgi olması üzerine salon değişikliğine gidildi. Film gösterimleri Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm ve Mehmet Gazi Salonu’na alındı.

Bu kapsamda, 2-6 Aralık’taki film gösterimleri için Fatma Yıldız Salonu’ndan alınan biletlerin aynı numaralar ile Özay Gönlüm ve Mehmet Gazi Salonunda da geçerli olduğu işaret edildi. Buna göre; film gösterimleri 2-3-4-5 Aralık’ta Özay Gönlüm Salonu’nda, 6 Aralık’ta ise Mehmet Gazi Salonu’nda yapılacak. Salonun değişmesiyle birlikte açılan yeni ücretsiz davetiyelerin ise ebilet.denizli.bel.tr adresinde ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Fatma Yıldız Salonu için alınan davetiyelerin aynı numaralar ile Özay Gönlüm ve Mehmet Gazi Salonunda da geçerli olduğu belirtilirken, yeni davetiyeler ebilet.denizli.bel.tr adresinden ulaşıma açıldı.