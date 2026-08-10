Malatya Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 7-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı programı sona erdi.

MALATYA (İGFA) - Üç gün süren organizasyonda ulusal ve uluslararası yüzlerce sporcu pedal çevirdi. Malatyalıların heyecanla takip ettiği, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

Organizasyon pazar günü dereceye giren yarışmacıların ödül töreniyle sonlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünden cuma günü kortej sürüşüyle start alan Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı, İnderesi Beydağı Tabiat Parkı'nda sona erdi. Yarışmada yüzlerce bisiklet tutkunu çeşitli kategorilerde kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya katılan tüm bisiklet tutkunu ve sporcuları tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'yı spor merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Üç gün boyunca faklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmada konuşan Başkan Er, 'Gençlerimizi sporla buluşturmak, bisikleti sevdirmek ve sağlıklı yaşama teşvik etmek istiyoruz. Bu kapsamda çok ciddi spor yatırımlarını hayata geçiriyoruz' dedi.

Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı pazar günü yapılan ödül töreniyle son buldu.