Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Ağustos 2026 faaliyet takviminde; yol, dağ bisikleti, pist ve para bisikleti olmak üzere 4 farklı disiplinde, Türkiye'de 9 il ve yurt dışında 10 ülkede gerçekleştirilecek toplam 28 yarış yer alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Temmuz ayında Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen ulusal organizasyonlar ile Avrupa'da gerçekleştirilen şampiyonalarda yoğun bir yarış takvimini geride bırakan Türkiye Bisiklet Federasyonu, ağustos ayında Dünya Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Türkiye Şampiyonaları, UCI takvimindeki uluslararası yol yarışları ve Türkiye Kupası organizasyonlarıyla sezonun en prestijli mücadelelerine hazırlanıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Ağustos 2026 faaliyet takviminde; yol, dağ bisikleti, pist ve para bisikleti olmak üzere 4 farklı disiplinde, Türkiye'de 8 il ve yurt dışında 6 ülkede gerçekleştirilecek toplam 23 yarış yer alıyor.

Ağustos ayında Ankara, Burdur, Bursa, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Ordu, Sakarya ve Samsun'da düzenlenecek yarışlar ve şampiyonalarla bisiklet heyecanı Türkiye'nin farklı noktalarına taşınacak. Aynı dönemde milli sporcular; Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Faaliyet takviminde Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası, Maraton Türkiye Şampiyonası, Türkiye Kupası Yol Yarışları, Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası, Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ile UCI takviminde yer alan uluslararası yol ve pist yarışları öne çıkıyor. Yurt içinde düzenlenecek organizasyonlar sporculara önemli rekabet fırsatları sunarken, milli takım da dünya şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmek için pedal çevirecek.

GELECEĞİN YILDIZLARI İSPANYA'DA PEDAL ÇEVİRECEK

20-23 Ağustos tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Vuelta Junior a la Ribera del Duero, genç yol bisikletçilerini uluslararası arenada buluşturacak önemli organizasyonlardan biri olacak. Avrupa'nın prestijli gençler yarışları arasında gösterilen organizasyon, sporcuların uluslararası deneyim kazanmaları, farklı parkurlarda kendilerini geliştirmeleri ve üst düzey rekabet ortamında performanslarını sergilemeleri açısından büyük önem taşıyor.

Ağustos ayı boyunca milli sporcular, Belçika'da düzenlenecek Dünya Pist Bisikleti Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları ile Brezilya'daki Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcular ayrıca Bulgaristan'da düzenlenecek Downhill Avrupa Şampiyonası, Avusturya'daki Alpe Adria Tour, Slovakya'daki GP Prešov ve İspanya'daki Vuelta Junior a la Ribera del Duero yarışlarında ay-yıldızlı formayla mücadele edecek. Yıldız sporculardan elit kategorilere uzanan milli takım kadrosu, uluslararası tecrübesini artırmanın yanı sıra madalya ve kürsü hedefiyle pedal çevirecek.

BURDUR'DA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU MÜCADELESİ YAŞANACAK

18-20 Ağustos tarihleri arasında Burdur'da düzenlenecek Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası, sezonun en prestijli ulusal organizasyonlarından biri olacak. U11'den U17'ye kadar altyapı kategorileri ile Masters sporcularını aynı organizasyonda buluşturacak şampiyona, Türkiye şampiyonlarının belirleneceği kritik mücadelelere sahne olacak. Organizasyon, genç sporcuların sezon performanslarını ortaya koymaları ve ulusal sıralamadaki yerlerini güçlendirmeleri açısından da büyük önem taşıyor.

BURSA'DA MARATON HEYECANI YAŞANACAK

15-16 Ağustos tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek Maraton Türkiye Şampiyonası, sezonun en önemli dağ bisikleti organizasyonlarından biri olacak. Farklı yaş ve kategori gruplarından sporcuları bir araya getirecek şampiyona, dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurlarda büyük mücadelelere sahne olacak. Organizasyon, sporcuların ulusal sıralamadaki konumlarını güçlendirmeleri ve uluslararası yarışlar öncesinde önemli bir sınav vermeleri açısından da büyük önem taşıyor.

Ağustos ayında Ankara'da düzenlenecek Visa Maximum Gran Fondo Başkent, amatör ve lisanslı bisikletçileri aynı start çizgisinde buluşturacak. Başkentin doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, farklı parkur seçeneklerinde dayanıklılık ve performanslarını sergileyecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından katılımın beklendiği organizasyon, bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak. Sporun, sağlıklı yaşamın ve sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesine katkı sağlayacak etkinlik, Ankara'nın ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli şehirlerden biri olma konumunu da güçlendirecek. Ayrıca organizasyon, başkentte bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına ve şehrin spor turizmi potansiyelinin tanıtılmasına önemli katkı sunacak.