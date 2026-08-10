Bursa'da bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'nde mücadele edecek olan Yenişehir Belediyespor, yeni sezon öncesindeki yapılanmasını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Şampiyonlukla taçlandırdığı başarılı sezonun ardından profesyonel lig hedefiyle yoluna devam eden sarı lacivertli ekip, teknik direktörlük görevi için tecrübeli çalıştırıcı Sait Ulvi Özdemir ile anlaşmaya vardı.

Sinanpaşa Külliyesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Yenişehir Belediyespor'umuzun profesyonel liglerde mücadele etmesi için yönetim kurulumuzla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yenişehir Belediyesporumuzu hak ettiği yere taşıyacak olan tecrübeli Teknik Direktörümüz Sait Ulvi Özdemir ile anlaşmaya vardık. Hocamız 33 yıllık kariyeri boyunca büyük başarılara imza atmış, 2. Lig'de ve 3. Lig'de şampiyonluklar yaşamış tecrübeli bir isim. Yenişehir Belediyesporumuzu bu yıl PGL'de şampiyon yapacağına güvenimiz tamdır' dedi.

Yenişehir Belediyespor Teknik Direktörü Sait Ulvi Özdemir ise, Yenişehir Belediyespor camiasını ve taraftarını iyi tanıdığını belirterek, 'Ne istediğini bilen, başarıyı isteyen bir yönetimle birlikte çalışacağız. PGL'de başarılı bir mücadele ortaya koyacak ve Yenişehir Belediyesporumuzu profesyonel lige taşıyacağız' diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacak olan Sait Ulvi Özdemir'in kariyeri şöyle:

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ VE LİG SIRALAMALARI 2006 - 2007 SEZONU

Bozüyükspor: TFF 3. Lig 3. Grup'u 1. sırada (Şampiyon) tamamlayarak takımı TFF 2. Lig'e yükseltmiştir. 2019 - 2020 Sezonu

Bursa Yıldırımspor: Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'u 1. sırada (Şampiyon) bitirerek takımı profesyonel lig olan TFF 3. Lig'e taşımıştır. 2020 - 2021 Sezonu

Bursa Yıldırımspor: TFF 3. Lig 4. Grup'u 3. sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanmış ve sezonu Play-Off Finalisti olarak noktalamıştır. 2023 - 2024 Sezonu

Mustafakemalpaşaspor Belediye: Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) görev yapmıştır.

Bursa Fethiye 1973 SK: Bursa Yerel Amatör Ligi'nde teknik direktörlük yaparak sezonu tamamlamıştır.2025 - 2026 Sezonu

Kestel Çilek SK: Sezon ortasında (Ocak 2026) göreve gelmiştir.