Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek aromaterapi festivali olan Uluslararası Balıkesir Aromaterapi Festivali, yedinci kez kapılarını açtı.

BALIKESİR (İGFA) - Bu yıl 'Tat, Bereket, Hafıza' temasıyla düzenlenen ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören festivalin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir, taşıyla toprağıyla bir cennet. Balıkesir'i tıbbi ve aromatik bitkiler alanında Türkiye'nin öncü, dünyanın tanıdığı şehirlerden biri yapmayı hedefliyoruz. Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivalimizin şehrimize, hemşehrilerimize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Balıkesir Aromaterapi Festivali büyük bir coşkuyla başladı. 'Tat, Bereket, Hafıza' temasıyla gerçekleşen ve Türkiye'de alanında yapılan tek festival olma özelliğini taşıyan festivalin açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Yargıtay eski Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Şen Gümüşyay, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda davetli katıldı.

FESTİVALE BÜYÜK İLGİ

Birleşik Krallık, İrlanda, Amerika Bileşik Devletleri, Belçika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesinden davetlinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali yoğun bir katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

BAÇEM'de festival kapsamında düzenlenen Balıkesir Mucitleri Bilim Sergisi'ni gezen Akın ve beraberindeki heyet, sonrasında birlikte Reyhan ve Hatmi hasadını gerçekleştirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin buluştuğu festivalde Akın, Ören Meydanı'nda kurulan Aromaterapi Çarşısı'ndaki stantları ziyaret etti. Ören'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın Bando Takımının eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan Akın, festivalin açılışını gerçekleştirdi.