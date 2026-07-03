Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Parkı içerisinde hizmet veren Kafe Karatay'da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, parkta vakit geçiren aileler ve vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

KOCAELİ (İGFA) - Saha ziyaretleri kapsamında Ulubatlı Hasan Parkı'nı ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, park içerisinde hizmet veren Kafe Karatay'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kılca, daha sonra parkta vakit geçiren aileler ve çocuklarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Kılca'ya, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci eşlik etti.

KAFE KARATAY, VATANDAŞLARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kafe Karatay projesi, şehrin önemli sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi. 'Günün Mutluluğu' sloganıyla hizmet veren Kafe Karatay'lar, büyük parklar ve sosyal yaşam alanlarında vatandaşlara konforlu bir ortam sunarken, ailelerin güvenle vakit geçirebildiği önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

KAFE KARATAY ŞUBELERİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Kafe Karatay'ın ilk şubesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde hizmete açıldı. Ardından Büyüksinan Mahallesi, Ahmet Çalık Parkı, Ulubatlı Hasan Parkı, Karatay Yeşil Kuşak Parkı, Adalet Parkı ve Hoş Kubbe'de yeni şubeler vatandaşların hizmetine sunuldu. Kafe Karatay'ın sekizinci şubesi ise Hamzaoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden projeyle vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

KILCA: HEMŞEHRİLERİMİZİN MEMNUNİYETİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR

Vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kafe Karatay'ın gördüğü ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, 'Ulubatlı Hasan Parkımız içerisinde hizmet veren Kafe Karatay'da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ardından parkımızda vakit geçiren vatandaşlarımızla sohbet ederek hasbihal ettik. Kafe Karatay projemizin hemşehrilerimiz tarafından ilgi görmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ailelerimizin güvenle vakit geçirebildiği, çocuklarımızın keyifle vakit geçirdiği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam edeceğiz. Karatay'ımıza değer katan projeleri hayata geçirirken hemşehrilerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı sürdüreceğiz.' dedi.