MUSKİ Genel Müdürlüğü, gelişen teknolojileri yakından takip ederek personelinin teknik bilgi ve yetkinliğini artırmaya yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde görev yapan personele MBR (Membran Biyoreaktör) teknolojisi konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, güçlü altyapı yatırımlarının yanı sıra nitelikli hizmet anlayışını esas alan yönetim vizyonu doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü, personelinin mesleki gelişimine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde görev yapan personele yönelik ileri atıksu arıtma teknolojileri ve tesis işletme süreçlerini kapsayan teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimle, personelin mesleki bilgi ve deneyiminin güncel teknolojiler doğrultusunda geliştirilmesi amaçlandı

Gelişen teknoloji ve yenilikçi uygulamaları yakından takip eden MUSKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin en yüksek verimle işletilmesi amacıyla personel eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Prof. Dr. Hulisi Barlas ile Şebnem Aybige Barlas tarafından Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde görev yapan personele, MBR temel işletme prensipleri ve operatörlük konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Gün boyu süren eğitim programında, MBR teknolojisinin çalışma prensipleri, sistemlerin verimli işletilmesi, membranların korunmasına yönelik uygulamalar, bakım süreçleri, karşılaşılabilecek işletme sorunları ve çözüm yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Teorik anlatımların ardından sahada gerçekleştirilen uygulamalarla personel, edindiği bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu.

Düzenlenen eğitimlerle, atıksu arıtma tesislerinde görev yapan teknik personelin bilgi ve yetkinliğinin artırılması, tesis işletme süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Personelin güncel teknolojilere uyum sağlaması, olası işletme sorunlarına daha hızlı ve doğru müdahale edebilmesi ile tesis performansının sürdürülebilir şekilde korunması amaçlanıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, yalnızca altyapı yatırımlarını hayata geçirmekle kalmıyor, bu yatırımların en yüksek verimle işletilebilmesi için personelinin mesleki gelişimine de önem veriyor. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla düzenlenen eğitimlerle teknik donanımı güçlenen personel sayesinde, vatandaşlara sunulan çevre ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Personelin mesleki gelişimine büyük önem verdiklerini belirten MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, 'Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmanın yolu, güçlü altyapının yanı sıra alanında uzman ve kendini sürekli geliştiren personelden geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın öncülüğünde, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, personelimizin bilgi ve teknik yetkinliğini güncel eğitimlerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Özellikle atıksu arıtma tesislerimizde kullanılan ileri teknolojilerin doğru ve verimli şekilde işletilmesi, hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilir hizmet anlayışımız açısından büyük önem taşıyor. Düzenlediğimiz eğitimlerle personelimizin mesleki donanımını güçlendirirken, vatandaşlarımıza daha kaliteli, verimli ve sürdürülebilir hizmet sunmayı hedefliyoruz Çünkü nitelikli hizmetin temeli sürekli gelişimdir. Eğitim programına katkı sunan Prof. Dr. Hulisi Barlas'a ve Şebnem Aybige Barlas'a teşekkür ediyorum. Personelimizin mesleki gelişimini destekleyen eğitim çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.