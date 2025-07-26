62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde; Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması başvuruları 22 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar kabul edilecek.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal yarışma kategorilerine başvurular devam ediyor. Bu sene 62.’si gerçekleştirilecek festivale; Ulusal Yarışmalar’a, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 12 Ağustos 2024’ten sonra tamamlanmış ve 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabiliyor. Festivalin internet sitesinden yapılabilen başvurular için son tarih 22 Ağustos 2025 Cuma, saat 18.00 olarak belirlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Portakal; yerli sinemayı destekleyen yapısıyla, üretime katkı sunan fon mekanizmalarıyla ve sinema profesyonellerine sunduğu buluşma alanlarıyla dikkat çekecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışma seçkileri ile yenilikçi anlatıları, güçlü öyküleri ve yaratıcı vizyonları sinemaseverle buluşturan Altın Portakal, bu sene de ülke sinemasına ve sinemacılarına katkı sunmayı hedefliyor. Ayrıca, uluslararası alanda Türkiye’nin tanıtımını sağlamak ve filmlerin dünyaya ulaşmasına aracı olmak da festivalin öncelikli amaçları arasında yer alıyor.