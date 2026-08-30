'Zekânın Gücü, Stratejinin Zaferi' sloganıyla düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

MALATYA (İGFA)- Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, 24 Ağustos'ta başlayan müsabakaların ardından 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

'Zekânın Gücü, Stratejinin Zaferi' sloganıyla gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden de sporcular katıldı. Satranç tutkunlarını Malatya'da buluşturan organizasyonda, farklı yaş ve kategorilerde çok sayıda sporcu kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın ödül töreninde A, B ve C kategorilerinde dereceye giren sporcuların yanı sıra; 50 yaş üstü sporcular, kadın sporcular, engelli sporcular, Malatyalı sporcular ve 1249 altı maksimum ratingli sporcular da ödüllendirildi.

Ayrıca turnuvada 8 yaş altı, 10 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde dereceye giren genç sporculara da ödülleri takdim edildi.

A, B VE C KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİRENLER

Turnuvanın A Kategorisinde CM Arshia Alaghehmand birinci olarak 120 bin TL ödülün sahibi olurken, IM Agha Bala Amirrez Pour ikinci olarak 90 bin TL, 60 bin TL ödülle Ali Zeynali ise üçüncü oldu.

B Kategorisinde Hüseyin Ganbarli birinciliği ve 28 bin TL ödülü elde ederken, 22 bin TL ödülü Cem Uğur ikinci olarak, Ağdar Alak ise 18 bin TL ödülü alarak üçüncü oldu.

C Kategorisinde ise 28 bin TL ödülü alan Arda Alkan birinci, 22 bin TL ödülle Muhammed Şengül ikinci, 18 bin TL ödülle Mustafa Baysaloğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

GENÇ SATRANÇÇILAR DA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuvanın yaş gruplarında 8 yaş altı kategorisinde Miran Erdem birinci, Ali Yuşa Çibik ikinci, Halima Bayyan Tekay üçüncü oldu.

10 yaş altı kategorisinde Elyasa Talha Seçgin birinci, Yusuf Rezan Ari ikinci, Zeynap Ela Kösem üçüncü olurken; 12 yaş altı kategorisinde Melih Zontul birinciliği, Ali Çınar Baki ikinciliği, Ali Tuna Çıkan ise üçüncülüğü elde etti.

8-10 ve 12 Yaş altı sporculara ise birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin üçüncüleri ise 2 bin TL ödül verildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuları Malatya'da buluştururken, kentin spor ve organizasyon alanındaki potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sundu.