Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 2. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nun ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. 138 fotoğrafçının katıldığı maratonda dereceye giren 39 eser ödüllendirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin köklü kültürel değerlerinden Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlediği 2. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nun ödül töreni ve sergi açılışı Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, daire başkanları, Manisa Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Nazmi Çaykara katıldı.

Fotoğraf sanatına ilgi duyan isimlerin yoğun katılım gösterdiği maratonda, 138 fotoğrafçı festivalin renklerini ve Manisa'nın kültürel değerlerini objektiflerine yansıttı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 39 fotoğraf dereceye girerek ödüle layık görüldü. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve genel sekreter yardımcıları tarafından takdim edildi. Program kapsamında ödül alan eserlerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.

'İNSANLARIN YAŞADIĞI MUTLULUĞU HİSSETTİM'

Ödül töreninde önemli açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, 'İkincisi düzenlenen Mesir Festivali Fotoğraf Yarışması vesilesiyle yarışmanın ilkini hayata geçiren merhum Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanımız Güney Temiz'i anmadan geçemeyeceğim. Ayrıca merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i ve merhum Gülşah Durbay'ı da sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Geçen yıl Mesir Macunu Festivali'nin ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak gördüm. İnsanların sıcağa ve kalabalığa rağmen bir araya gelip camiden saçılan mesir macununu büyük bir heyecanla beklemelerinin nedenini ancak o atmosferin içinde bulununca anlayabildim. Protokol üyeleriyle birlikte yürürken, platforma çıktıktan sonra yaşanan coşkuyu yakından gözlemledim. Hatta bir süre sonra mesir macunu yakalamaya çalışmayı bırakıp insanların heyecanını izlemeye başladım. O ana kadar son derece ciddi görünen insanların, mesir saçımı başladığı anda adeta çocuklar gibi sevindiklerini gördüm. Akşam eve gittiğimde bunun nedenini düşündüm. Sonra anladım ki eğer ben de 5 yaşındayken dedemin elinden tutup Sultan Camii'ne gelmiş, kubbeden saçılan mesir macunlarını yakalamaya çalışmış olsaydım ve bunu 50 yıl boyunca her yıl yaşamış olsaydım, aynı duyguları hissederdim. Festival aslında insanlara çocukluk anılarını yeniden yaşatıyor. Bu yıl ise ben de o heyecana tamamen uyum sağladım ve insanların yaşadığı mutluluğu çok daha iyi hissettim' diye konuştu.

18 İLDEN 138 FOTOĞRAF SANATÇISI KATILDI

Manisa'nın sahip olduğu kültürel mirasla Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu belirten Deste, 'Mesir saçımı sırasında işi bilenler şemsiye, kutu, torba, bez ve özellikle şapka getiriyor. Çünkü bazen mesir macununu yakalamaya çalışırken isabet alabiliyorsunuz. Bir hafta boyunca devam eden Mesir Festivali'nin en özel anları ise fotoğraf yarışması sayesinde ölümsüzleştirildi. Manisa Fotoğraf Derneği Başkanımızla birlikte sergiyi gezdik. Kendisi her fotoğrafın hikâyesini tek tek anlattı. Gerçekten birbirinden değerli sanatçılarımız, unutulmaz ve anlamlı anları büyük bir başarıyla kadraja taşımış. Bu yıl yarışmaya 18 ilden 138 fotoğraf sanatçısı katıldı ve toplam 727 fotoğraf değerlendirildi. Üniversiteden akademisyenlerin de yer aldığı jüri tarafından seçilen eserlerin sahiplerine ödüllerini takdim edeceğiz. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanımız Eren Ekinci'ye, Manisa Fotoğraf Derneği'ne ve yarışmaya katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Harika bir Mesir haftası geçirdik. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda festivalimiz çok daha zengin, çok daha renkli ve daha eğlenceli bir şekilde devam edecek. Manisa, Türkiye'nin gerçek anlamda zengin şehirlerinden biridir. Eskiden bir şehrin zenginliği yalnızca ticaret, ihracat, fabrika sayısı ya da ekonomik büyüklüğüyle ölçülürdü. Ancak bugün dünyanın kabul ettiği zenginlik anlayışı değişti. Artık bir şehrin zenginliği; kültürü, sanatı, tarihi, birlik ruhu ve gelenekleriyle değerlendiriliyor. 487'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali de bunun en güçlü örneklerinden biridir. Dileğimiz, bu köklü geleneğin daha nice yüzyıllar boyunca yaşatılmasıdır' şeklinde konuştu.

'BU ŞEHRİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Manisa Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, şunları söyledi: 'Aslında hepimiz, bizden önce yaşayanların hatıralarını yaşatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin büyük katkılarıyla ikincisini düzenlediğimiz yarışmamızda dostluğu, yaşamı ve bu topraklarda unutulmaya yüz tutmuş birlikteliği yeniden canlandırdık. Bu birlikteliği kalıcı kılmayı ve şehrimize büyük katkılarda bulunmayı şiar edinen Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'na saygılarımı sunuyorum. Hepimiz, bizden öncekileri yâd ederken onların anılarıyla bu şehri inşa etmeye çalışıyoruz. 486 yıldır devam eden bu gelenek, ilerleyen yıllarda da katlanarak devam edecektir.'

'MANİSA'NIN ARŞİVİNE BİR HATIRA KAZANDIRMIŞ OLDUK'

Fotoğraf yarışmasında birinci olan Nesibe Akkuş, 10 yıldır fotoğrafçılık yaptığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Akkuş, 'Bu tür fotoğraf yarışmalarına katılıyor, zaman zaman da hobi amacıyla fotoğraf çekiyorum. Burada fotoğrafımın birincilikle taçlandırılması beni çok mutlu etti. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu.

Manisa İhlas Haber Ajansı Muhabiri Aykut Yeniçağ ise 'Uluslararası Mesir Fotoğraf Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görülmek beni çok mutlu etti. Çektiğimiz fotoğraflarla Manisa'nın arşivine bir hatıra kazandırmış olduk. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya da böyle bir yarışmaya öncülük ettiği için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.