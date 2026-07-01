Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde faaliyet gösteren BAMBU Girişim Ofisi'nin düzenlediği BAMBU UP Demo Day'de girişimciler projelerini yatırımcılar ve ekosistem paydaşlarına sundu.

İZMİR (İGFA) - 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü Hakan Topaç, KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent Arslan, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, akademisyenler, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

BAMBU Speed Up, BAMBU Up Campus, BiGGSİNERJİ ve Nine Up Invent programlarında yer alan girişimcilerin projelerini tanıtma fırsatı bulduğu etkinlikte, fikirden ürüne uzanan girişimcilik yolculukları katılımcılarla paylaşıldı. Yenilikçi projelerin sergilendiği programda, girişimciler ile yatırımcılar ve sektör temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKI SUNUYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı DEPARK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BAMBU Girişim Ofisi, girişimcilik ekosistemine değer katacak fikirlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BAMBU GO programları kapsamında girişimci adayları; fikirlerini olgunlaştırma, iş modellerini geliştirme, ürünlerini doğrulama ve projelerini farklı paydaşlara aktarma süreçlerinde kapsamlı destek alırken, girişimcilik yolculuklarında önemli deneyimler kazanıyor.

Bu süreçte girişimcileri yatırımcılar, sektör temsilcileri, akademisyenler ve ekosistem paydaşlarıyla buluşturan BAMBU UP Demo Day, girişimlerin görünürlüğünü artırırken iş birliği ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Etkinlikte yer alan her girişim, yenilikçi fikirlerin doğru destek, kararlılık ve emekle nasıl değer üreten projelere dönüşebileceğini ortaya koyuyor.

36 GİRİŞİMCİ PROGRAMA KABUL EDİLDİ

BAMBU Speed Up Programı, fikir aşamasını tamamlamış, ürün veya hizmetini geliştiren ve pazara hazırlık sürecinde olan girişimcilere yönelik olarak yürütülüyor.

Program kapsamında girişimlerin iş modellerinin güçlendirilmesi, müşteri doğrulama süreçlerinin desteklenmesi, yatırımcı sunumlarının geliştirilmesi ve ticarileşme yol haritalarının netleştirilmesi hedefleniyor.

Altı ay süren program boyunca girişimciler; eğitimler, atölye çalışmaları, mentorluk görüşmeleri ve ön kuluçka imkânlarından yararlanarak projelerini geliştirme fırsatı buldu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 19 eğitim, 4 girişimcilik atölyesi ve uygulamalı etkinlikler sayesinde katılımcılar; ürün geliştirme, doğrulama, büyüme ve yatırımcıya hazırlık süreçlerinde önemli kazanımlar elde etti. Ayrıca her girişime atanan mentorlar tarafından birebir destek sağlanarak girişimlerin gelişim süreçlerine katkı sunuldu.

Programa başvuran 93 girişimci arasından 36'sı BAMBU Speed Up Programı'na kabul edildi. Program sürecinin sonunda 21 girişim jüri değerlendirmesine katılmaya hak kazanırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 girişim BAMBU UP Demo Day sahnesinde projelerini yatırımcılar ve ekosistem paydaşlarına sunma fırsatı elde etti.

Program, katılımcılara plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından girişimcilerin proje sunumlarıyla devam etti. Girişimciler, geliştirdikleri yenilikçi çözümleri tanıtarak projelerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.