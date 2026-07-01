Son iki haftada ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen 10'dan fazla organizasyonda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcuları, kazandıkları onlarca altın, gümüş ve bronz madalya ile Kocaeli'yi sporun zirvesine taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Katıldığı her şampiyonada önemli başarılara imza atan Kağıtsporlu sporcular, Ay-Yıldızlı bayrağı kürsülerde gururla dalgalandırırken, elde ettikleri derecelerle bir kez daha hem kentin hem de ülkenin gururu oldu. Bu kapsamda Kağıtsporlu milli judocu Tuğçe Beder, uluslararası arenada üst üste iki önemli başarı elde etti. Beder, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Grand Slam'de bronz madalya kazanırken, Çin'deki Qingdao Grand Prix 2026'da ise gümüş madalyaya uzanarak iki organizasyonda da kürsü başarısı elde etti.

TAEKWONDODA MADALYA SERİSİ

Kağıtsporlu taekwondocular, Bosna Hersek ve Kazakistan'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda toplam 11 madalya kazandı. Bosna Hersek'teki Open 2026 G1-E1 Turnuvası'nda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan mavi-beyazlı sporcular, Kağıtspor'un taekowondodaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Kazakistan'ın Astana kentinde gerçekleştirilen Altay Taekwondo Şampiyonası'nda ise Ceren Çetinel ile Zehra Begüm Kavukcuoğlu bronz madalya kazanırken, yine Astana'daki Open 2026 World Taekwondo G1 Turnuvası'nda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın, Ceren Çetinel ise gümüş madalya elde etti.

KARATEDE ŞAMPİYONLUK SERİSİ BOZULMADI

Mısır'da düzenlenen 32. Akdeniz Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Gülen Irmak Öztürk gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Karate Premier Ligi'nde ise Kağıtspor takım halinde bir kez daha genel klasmanda şampiyon oldu. 9 sporcu, başarılı geçen organizasyonda altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak şampiyonluk serisini bozmadı.

MİLLİ SPORCU KADİR ERBAY'DAN BİRİNCİLİK

Kağıtsporlu milli sporcu Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda elde ettiği zaferle hem kulübe hem de ülkemize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Başarılı sporcu, Estoril Pisti'nde zorlu yarışı birincilikle tamamlayarak İstiklal Marşı'nı büyük bir gururla dinletti.

ATICILIKTA DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Kağıtspor'un en ilgi çeken branşlarından biri olan atıcılıkta da sporcular uluslararası arenadan başarıyla döndü. Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Kağıtsporlu milli sporcular Hüseyin Efe Özmen ile Egemen Ağca, Trap Genç Erkekler takım kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

JUDO VE BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtspor judocuları 3 altın ve 5 bronz madalya kazandı. Ayrıca Kayseri'de gerçekleştirilen Üst Minik Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kağıtspor, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

GÜREŞTE BAŞARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sivas'ta düzenlenen U17 Yeşilay Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda İbrahim Balta Türkiye ikincisi oldu. Moldova'da gerçekleştirilen uluslararası gelişim kampı ve turnuvasında ise Kağıtsporlu minder güreşçileri 4 altın ve 7 bronz madalya kazandı. Ata sporunda da başarılı sonuçlar alan Kağıtsporlu pehlivanlar, Çorum Bayat Karakucak Güreşleri, Zonguldak Alaplı Güreşleri ve Sakarya Hendek Güreşleri'nde farklı boylarda 2 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük kazanarak kürsüde yer aldı.