Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Pamucak ve Pananos sahillerinde yaz sezonu boyunca düzenli temizlik çalışmaları yürütüyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pamucak ve Pananos sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında sahillerde haftada iki gün kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, günlük çöp toplama hizmetleri de düzenli olarak devam ediyor.

Geniş kumsalları ve eşsiz güzellikleriyle yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Pamucak ve Pananos sahillerinin temiz kalması için ekipler sahada yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşların keyifli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sezon boyunca devam edecek.

Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı, yaz döneminde sahil temizliğine özel önem verdiklerini belirterek; 'Pamucak ve Pananos sahillerimiz sadece Efes Selçuk'un değil, bölgemizin önemli değerlerinden biri.

Yaz sezonunda binlerce misafirimizi ağırlayan sahillerimizin temizliği için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla sahillerimizi korumaya devam ediyoruz.

Temizlemek bizim görevimiz, temiz tutmak ise hepimizin ortak sorumluluğu. Tüm vatandaşlarımızdan çevre duyarlılığı göstermelerini, çöplerini uygun alanlara bırakmalarını ve sahillerimizin güzelliğine sahip çıkmalarını rica ediyoruz' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dayanışma içinde yürüttüğü çalışmalarla yaz boyunca sahillerde temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda doğası, denizi ve kumsallarıyla bölgenin değerini artıran sahillerin gelecek nesillere temiz ve korunmuş şekilde bırakılması amaçlanıyor.