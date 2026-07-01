Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye meclis üyeleriyle birlikte kardeş şehir Kalesija'nın daveti üzerine gerçekleştirdiği 5 günlük Bosna Hersek programında, tarihi ve manevi ziyaretlerin yanı sıra iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek önemli temaslarda bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Saraybosna'dan Mostar'a, Kalesija'dan Srebrenitsa'ya uzanan program boyunca hem ortak tarih ve medeniyet mirasına sahip çıkıldı hem de kardeş şehir ilişkilerinin yeni projelerle daha da güçlendirilmesi adına önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

ALİYA'NIN İZİNDE, ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKILDI

Bosna Hersek ziyaretinin ilk durağında Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği ile Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in kabri ziyaret edildi.

Kayseri Talas Belediye Başkan Mustafa Yalçın ve beraberindeki heyet, Bosna'nın bağımsızlığı uğruna can veren şehitleri dualarla yâd ederken, ömrünü halkının özgürlüğüne adayan Aliya İzzetbegoviç'i de rahmet, minnet ve saygıyla andı.

MOSTAR'DA GÖNÜL COĞRAFYASININ GELECEĞİ KONUŞULDU

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci'yi ziyaret eden Başkan Mustafa Yalçın, iki ülke arasındaki köklü dostluğun yerel yönetimler eliyle daha da güçlenmesine katkı sunacak ortak projeleri değerlendirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede kültürel, sosyal ve belediyecilik alanlarında yapılabilecek iş birlikleri ele alınırken, Başkan Yalçın misafirperverliğinden dolayı Başkonsolos Ekinci'ye teşekkür etti.

516 YILLIK KARDEŞLİK GELENEĞİNE ORTAK OLDULAR

Bosna Hersek'in en köklü manevi buluşmalarından biri olan ve bu yıl 516'ncısı düzenlenen Geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne de katılan Başkan Mustafa Yalçın, asırlardır yaşatılan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna tanıklık etti.

Şenlikler kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, 26 ve 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve çok sayıda Boşnak vatandaşla bir araya gelen Başkan Yalçın, gönül coğrafyasının sınırlarla değil ortak değerlerle şekillendiğini ifade etti.

Program sırasında Bosna Hersek Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de görüşen Başkan Yalçın, gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ YENİ PROJELERLE GÜÇLENİYOR

Bosna Hersek programının en önemli başlıklarından birini kardeş şehir Kalesija'da gerçekleştirilen temaslar oluşturdu.

Kalesija Belediye Başkanı Nermin Mujkanović ile yapılan heyetler arası görüşmelerde şehircilikten kültürel çalışmalara, gençlik projelerinden sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Mustafa Yalçın, kardeş şehir anlayışının yalnızca dostluk protokollerinden ibaret olmadığını, şehirlerin bilgi, tecrübe ve kültürlerini paylaşarak geleceği birlikte inşa etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

SREBRENİTSA'DA İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA SAYGI

Bosna Hersek programı kapsamında insanlık tarihinin en büyük acılarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yaşandığı bölgede bulunan Srebrenitsa Şehitliği de ziyaret edildi.

Soykırımda hayatını kaybeden binlerce Bosnalı şehit için dualar eden heyet, yaşanan acıların unutulmaması, barışın kıymetinin gelecek nesillere aktarılması ve insanlık vicdanının diri tutulması gerektiği mesajını verdi.

Programın en anlamlı duraklarından biri de Srebrenica Belediye Başkan Vekili Camil Duraković ile birlikte ziyaret edilen Uluslararası Dayanışma Forumu EMMAUS Derneği oldu.

Burada Srebrenitsa Anneleri ile bir araya gelen Başkan Mustafa Yalçın, yıllardır adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüren annelerin metanetine ve güçlü duruşuna tanıklık ettiklerini belirterek, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan herkese teşekkür etti.

BAŞKAN YALÇIN: 'GÖNÜL COĞRAFYAMIZLA BAĞLARIMIZ NESİLLER BOYU SÜRECEK'

Bosna Hersek programını değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ziyaretlerin yalnızca diplomatik temaslardan ibaret olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bosna Hersek bizim için yalnızca dost bir ülke değil; ortak tarihimizin, ortak medeniyetimizin ve kardeşlik hukukumuzun en güçlü temsilcilerinden biridir. Bu topraklarda attığımız her adımda ecdadımızın izlerini, kardeşlerimizin samimiyetini ve ortak değerlerimizin sıcaklığını hissediyoruz. Kalesija ile yürüttüğümüz kardeş şehir ilişkilerini eğitimden kültüre, gençlikten teknolojiye kadar birçok alanda geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki şehirler arasında kurulan gönül köprüleri, ülkeler arasındaki dostluğun en sağlam temelleridir.

Saraybosna'da Aliya'nın emanetine sahip çıkmanın, Ayvaz Dede'nin asırlık birlik ruhunu paylaşmanın ve Srebrenitsa'da insanlık vicdanını derinden yaralayan acıları yerinde hissetmenin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Bizler, geçmişten aldığımız ilhamla geleceği inşa ederken kardeşlik hukukunu, barışı, dayanışmayı ve ortak medeniyet değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Talas olarak gönül coğrafyamızın her köşesiyle bağlarımızı güçlendirmeyi, dostluğumuzu kalıcı projelerle geleceğe taşımayı sürdüreceğiz.'