Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, sanatsal başarılarına bir yenisini daha ekledi.

MERSİN (İGFA) - Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahneledikleri 'Bahar Noktası' oyunundaki performanslarıyla, Türk tiyatrosunun önemli ödülleri arasında yer alan '26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri' kapsamında 'Diğer Şehirler' kategorisinde 'Ensemble Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.

ŞEHİR TİYATROSU, MERSİN'DE SANATI DAHA GENİŞ KİTLELERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

2025-2026 Tiyatro Sezonu '26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri'; 'İstanbul', 'Ankara', 'İzmir' ve 'Diğer Şehirler' olarak 4 grupta açıklandı. Şehir Tiyatrosu 'Diğer Şehirler' kategorisinde, toplu oyunculuk performansı ve sahne uyumunu ifade eden 'Ensemble Ödülü'nün sahibi oldu.

Şehir Tiyatrosu hem kentin kültür-sanat yaşamına değer katmayı hem de Mersin'i sanat alanında başarıyla temsil etmeyi sürdürürken, Mersin'de sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve nitelikli tiyatro üretmeye de devam ediyor.