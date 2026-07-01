Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesinin Göktepe Mahallesi sınırları arasında yer alan 5200 metre uzunluğundaki anayolda, sathi kaplama gerçekleştiriyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında mevcutta 6 metre olan yol genişliği de 8 metreye çıkartılıyor.

BURSA (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Göktepe Mahallesi'nde ulaşımın daha konforlu, güvenli ve kesintisiz sağlanması amaçlanıyor.

Yapılan hizmetten çok memnun olduğunu dile getiren Göktepe Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan hizmetin ulaşımı daha da kolaylaştıracağı ve ulaşımın olduğu her yerde yaşanılabilir bir hayat olduğuna inanıyorum. Mahallemiz için büyük bir ihtiyaçtı' dedi.