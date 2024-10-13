Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ulusal düzeyde uygulanan strateji ve eylem planlarını bir platformda topladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planları kapsamındaki faaliyetlerin şeffaf bir şekilde izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi amacıyla Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu ve bu platformun tanıtılması için yeni web sitesi hayata geçirildi.

Bakanlık tarafından ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planlarının ilerleyişinin şeffaf bir şekilde izlenmesi ve performansının ölçülmesi hedefiyle Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu hizmete açıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların sürece daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan platform, bakanlık ve sorumlu kurumların eylem planları kapsamındaki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde izlemesine, raporlamasına ve değerlendirmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, ulusal eylem planlarının her bir aşamasındaki gelişmeler izlenerek performans göstergeleri analiz edilebilecek ve hedeflenen sonuçlara ne derece ulaşıldığı gözlemlenebilecek.

Ulusal Eylem Planları İzleme Platformunun tanıtılması ve e-Devlet kapısı üzerinden de kolayca giriş sağlanması için yeni bir web sitesi de hazırlandı. Web sitesi, platform hakkında detaylı bilgi verirken, eylem planlarına ve strateji belgelerine erişimi kolaylaştırıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde vatandaşlara ve ilgili kurumlara eylem planlarının işleyişi ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgi sunularak, platforma girişte kolaylık sağlanıyor.

Eylem planları ve strateji belgelerine ilişkin haberler ve videoların yer aldığı sitede, eylem planlarının izlenmesine dair süreçler ve raporlar hakkında açıklamalara erişilebiliyor.

Sorumlu kurumlar, https://ulusaleylem.aile.gov.tr adresinden özel kullanıcı adı şifreleriyle veya e-Devlet kapısı üzerinden platforma kolayca giriş yapabiliyor.