İSTANBUL (İGFA) -Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerinde görevli memurların da karıştığı iddia edilen örgütlü sahtecilik soruşturması kapsamında 31 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon talimatı verdi. Şüphelilerin sahte kimlik ve sürücü belgesi düzenleyerek haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Soruşturmada, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurların da yer aldığı şüpheli grubun, aranan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan veya ehliyeti iptal edilen kişilere usulsüz şekilde sürücü belgesi temin ettiği ve yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet izni belgeleri hazırladığı tespit edildiği iddia edildi.

Ayrıca şüphelilerin, yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'de taşınır veya taşınmaz mal varlığı bulunan kişilerin bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları oluşturduğu, bu belgeler üzerinden tapu müdürlüklerinde işlem yapmaya teşebbüs ettiği ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmesini istedi.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

BASIN AÇIKLAMASI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca,



Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220), Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204), Kamu Görevlisinin

Resmi Belgede Sahteciliği Suçu (TCK 204/2)'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde;



Nüfus: — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) July 3, 2026