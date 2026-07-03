Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, son 12 aylık ihracatın ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sosyal medya hesabından savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2026 yılı Haziran ayı verilerini paylaştı.

Prof. Dr. Görgün'ün verdiği bilgilere göre, savunma ve havacılık ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artış göstererek 802,8 milyon dolara ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında ise sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada, son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatının ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aşarak sektör açısından önemli bir kilometre taşına ulaştığı vurgulandı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayiinin sahada başarısını kanıtlayan sistemleri ve her geçen gün güçlenen üretim ekosistemi sayesinde küresel ölçekte kalıcı iş birlikleri kurmaya devam ettiğini belirtti. Görgün, ihracattaki başarıda emeği bulunan şirketlere, mühendislere, teknisyenlere ve sektörün tüm paydaşlarına teşekkür ederek, savunma sanayiinin uluslararası pazarlardaki büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.