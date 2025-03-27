Bursa Uludağ’da konaklama izni iptal edilmiş ve müşterisi olmayan otelde çıkan yangında 12 otel personelinden 2'si hayatını kaybetti. Vefat edenler arasında 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta'nın da olduğu öğrenildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı, ihbar ardından 3 dakika içerisinde saat 05.29’da olay yerine ulaşarak, 25 araç ve 60 personel ile müdahale etti.

Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştığı öğrenilen 12 otel personelinden 2'si hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı yaralıların olduğu bildirildi.

Kentimizde, Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, bugün(27 Mart 2025 Perşembe), sabah saatlerinde çıkan yangına, 05.29’da birimlerimize ulaşan ihbar üzerine, İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale… pic.twitter.com/LafMMXJwrY— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) March 27, 2025

Yangının soğutma çalışmaları devam sürerken Bursa Valiliği ile Kervansaray Oteli Yönetimi'nden birer yazılı açıklama geldi.

BURSA VALİLİĞİ: 12 OTEL PERSONELİNDEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

OTEL YÖNETİMİ: 17 MART'TA JANDARMA'YA BİLGİ VERİLEREK KAPATILDI

Otel yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, "Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otelimizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.