Sürdürülebilirlik stratejisiyle karbon ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yeşil enerji kullanımı ve sıfır karbon uygulamalarının teşvik edilmesi noktasında faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik, müşterilerini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları ile destekliyor. Uludağ Elektrik, bu sertifikayla aynı zamanda müşterilerini iş hayatında sürdürülebilirliğe de teşvik ediyor.BURSA (İGFA) - Dünya genelinde fosil yakıt kullanımı giderek azalıyor. Sürdürülebilir ve karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen enerjiye olan ilgi ise giderek artıyor. Uludağ Elektrik, karbon ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yeşil enerji kullanımı ve sıfır karbon uygulamalarının teşvik edilmesi noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerini aktaran Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Günümüzde dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük bir talep var. Düşük karbon ekonomisine geçişle birlikte, fosil yakıt kullanımı giderek azalıyor. Özellikle işletmeler sera gazı salımını azaltmak için çabalıyor. Biz de Uludağ Elektrik olarak şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında müşterilerimizi I-REC (International Renewable Energy Certificate) ile destekliyoruz” dedi.

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ARTAN İLGİ

Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artarken Türkiye’de de işletmeler, karbon nötr ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve standartlara uyma taahhütlerini belgelendirerek enerji üretimi ve tüketimi arasında bir denge sağlanmasına katkıda bulunuyor. Uludağ Elektrik ise yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen her 1 MWh’lik enerjiye karşı, müşterilerinin tüketmiş olduğu enerjiyi belgelendiriyor ve sertifikalama işlemini gerçekleştiriyor. Müşterilerinin çevreye duyarlı enerji yolculuğuna destek olduklarının altını çizen Remezan Arslan, “Günümüzde firmaların enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan kullanmaları hem bulundukları pazarlarda itibarlarını yükseltiyor hem de rekabet güçlerine katkıda bulunuyor. Biz de sadece faaliyet gösterdiğimiz Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da değil; tüm Türkiye’de hizmet verdiğimiz büyük çaplı müşterilerimizin enerji tüketirken ortaya çıkan karbon emisyonunun azaltılması konusunda yenilenebilir enerji çözümü sunuyor ve bunu da Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası IREC ile tescilliyoruz. Uluslararası sertifika sisteminin temelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin piyasada takip edilebilmesini sağlamak yer alıyor. Üretim tesisinin adını, üretim tarihini ve kaynak türünü içeren bu sertifika aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda yenilenebilir enerji hedefini de destekliyor. Uludağ Elektrik olarak biz de hem yenilenebilir enerjiyi destekliyor hem de enerji tüketimindeki fosil yakıtlar kaynaklı karbon salımını azaltmak gibi amaçlara hizmet eden bu sertifikayla sürdürülebilirliği destekliyoruz. Yalnızca I-REC ile değil, satın alınan elektrikten kaynaklı emisyonun azaltılmasına yönelik bir diğer belge olan YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi) ve üretim süreçlerinden doğan sera gazı emisyonları ve emisyonların hesaplanıp belgelendirilmesine yönelik ticari ve üretim faaliyetlerini de kapsayan VCS olarak adlandırılan Karbon Azaltım Sertifikasını da müşterilerimize sunarak, ülkemizin 2053 sıfır karbon hedefine ulaşmasına katkı sunuyoruz” açıklamalarında bulundu.