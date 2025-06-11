Türkiye’nin 1 Mayıs 2025’te IMO’nun Emisyon Kontrol Alanı (ECA) kapsamına girmesiyle Petrol Ofisi Grubu, Kocaeli Derince’de ilk Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt (ULSFO) üretimini başarıyla tamamladı. Nisan’daki ilk ULSFO ikmalinin ardından, ayda 10 bin tonu aşan satışla transit siyah ürün pazarının yüzde 20’sinden fazlasını karşıladı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Emisyon Kontrol Alanı (ECA) uygulamasına 1 Mayıs 2025 itibarıyla dahil oldu. Bu kapsamda, sektörün öncülerinden Petrol Ofisi Grubu, Nisan 2025’te gerçekleştirdiği yüzde 0,10 kükürt içerikli Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt (ULSFO) ikmalinin ardından, Kocaeli Derince terminalinde ilk ULSFO üretimini başarıyla hayata geçirdi.

ÜRETİM VE DEPOLAMA ESNEKLİĞİ

Bu üretimle Petrol Ofisi, motorin, DMA ve VLSFO kapasitesine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliği kazandı. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satışı gerçekleştiren şirket, transit siyah ürün pazarının yüzde 20’sinden fazlasını karşılayarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI”

Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, “Türkiye’nin ECA kapsamına girmesiyle düşük kükürtlü yakıt talebi hızla arttı. Operasyon güvenliğini önceliklendirerek ürün testlerimize başladık ve Derince tesisimizde ilk ULSFO üretimini tamamladık. Üretim teknolojimizle ikmal gücümüzü birleştirerek, yerli ve transit gemilere kesintisiz ULSFO tedariki sunuyoruz. Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan mutluyuz” dedi.