Hafta son iş gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, rüzgarın Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvet esmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mart Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilen hava tahmin raporuna göre rüzgarın ise Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyredecek olan raporda sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Bu arada Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ tehlikesi ve kar erimeleri ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji'den uyarı var.