Rusya'dan Kocaeli'ye giden ham petrol tankeri, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Emniyet gerekçesiyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.
ÇANAKKALE (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeki ZEPHYR PROSPER isimli ham petrol tankerinin Çanakkale Boğazı Kilitbahir açıklarında makine arızası yaşadığını duyurdu.
274 metre uzunluğundaki tankere müdahale için KURTARMA-10, KURTARMA-18, KURTARMA-19 ve KURTARMA-20 römorkörlerinin sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin güvenli şekilde müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
Müdahalenin ardından trafiğin yeniden normale dönmesi bekleniyor.