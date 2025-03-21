CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte Bornova’da bir dizi programa katıldı. Pınar Caddesi’ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Karasu, altyapı projelerine destek verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi tarafından yenilenen evinde Hüsne Gökten’i ziyaret ederek sosyal belediyeciliğin önemini vurguladı. Programın son durağı olan Sivas İmranlı Derneği’nde vatandaşlarla bir araya gelen Karasu, yoksulluk ve hukuksuzlukla mücadelede dayanışmanın önemine dikkat çekti.

PINAR CADDESİ’NDE GECE-GÜNDÜZ SÜREN ÇALIŞMALARA DESTEK

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte Bornova Belediyesi’nin Pınar Caddesi’nde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını gece yarısı yerinde inceledi. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karasu, iş makinesine çıkarak beton dökümü için düğmeye bastı.

Başkan Ömer Eşki, Bornova’da kesintisiz süren altyapı çalışmalarına dikkat çekerek, “Yol, kent yaşamının omurgasıdır. Bornovalılar hak ettikleri modern ve güvenli yollara kavuşacak. Gece-gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Karasu ise, “Halkımızın hayatını kolaylaştıran her projeye destek vermek bizim görevimiz. Bornova Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle takip ediyorum” diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ: HÜSNE GÖKTEN’İN YENİ EVİ

Karasu ve Başkan Eşki, Bornova Belediyesi’nin sosyal desteklerinden faydalanan Hüsne Gökten’i de Naldöken’de belediye tarafından yenilenen evinde ziyaret etti. Eşi cezaevinde olan ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan Gökten, Bornova Belediyesi’nin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Başkan Ömer Eşki, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, “Bizim belediyecilik anlayışımızda kimse yalnız değil. Dayanışma ile herkesin insanca yaşayabileceği bir Bornova’yı inşa ediyoruz” derken Ulaş Karasu “Bu ülkenin kaynakları yandaşa değil, halka harcanmalı. Bornova’da gördüğümüz sosyal belediyecilik örneklerinin tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SİVASLILARLA BULUŞMA: "YOKSULLUKLA VE HUKUKSUZLUKLA MÜCADELEYE DEVAM"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve partililerin katılımıyla programın bir sonraki durağı Sivas İmranlı Kalkındırma-Kültür ve Yardımlaşma Derneği oldu. Burada konuşan Ulaş Karasu, ülkede artan yoksulluğa ve hukuksuzluğa dikkat çekerek, “Ülkeyi yönetenler halkı unuttu, adaleti yok sayıyor. Biz ise her zaman halkın yanındayız ve mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Ömer Eşki, Bornova’da herkesi kapsayan bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirterek, “Dayanışma bizim en güçlü yanımız. Bornova’yı birlikte yönetiyor, geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.