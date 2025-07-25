Ukrayna'nın savaş koşullarında, yabancı ülkelerin fahri konsolosları ve Ukrayna'nın yurt dışındaki fahri konsolosları bir araya gelerek işbirliğini güçlendirme kararı aldı.BURSA (İGFA) - Ukrayna'daki yabancı ülkelerin fahri konsolosları ile Ukrayna’nın yurt dışındaki fahri konsoloslarının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenen toplantının, geleneksel hale getirilmesine karar verildi.

Savaş koşulları dolayısıyla hava sahasının kapalı olması, katılımcıların kara yolu ile ulaşım sağlamasına neden oldu. Toplantı, "Diplomasinin gücünden güç diplomasisine" sloganıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ukrayna ve müttefiklerini güçlendirmek, devletler arası işbirliğini artırmak, ekonomik bağları güçlendirmek, bölgeye yeni yatırımlar çekmek ve çocuklara yönelik insani projelerin hayata geçirilmesi gibi konular ele alındı.

Söz konusu buluşmanın verimli geçtiğini belirten Ukrayna Bursa Fahri Konsolosu Görkem Şehsuvar, "Fahri konsoloslar olarak bu yıl ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Ukrayna’nın sürekli ve ağır şekilde bombalandığı bir dönemde yapılması bakımından toplantı ayrıca önem arz etmektedir. Ortaklarımızla işbirliğinin güçlendirilmesi adına istişarelerde bulunduk. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 20’ye yakın fahri konsolosun Ukrayna’da toplanmış olması memnuniyet verici. Toplantının bu yıldan sonra gelenekselleştirilmesine karar verdik" dedi.

Fahri Konsolos Şehsuvar, savaş mağdurlarına yapılan yardımlar için teşekkürlerini de iletti. Savaş koşullarında en büyük sınavın insanlığı diri tutabilmek olduğunu ifade eden Şehsuvar, "Bugün Ukrayna ve vatandaşlarının çıkarlarını temsil etmek için buluştuk. Bu sorumluluğumuzu yerine getirebilmek adına ortak bir hedef için birlikte çalışmak bir onurdur” diye konuştu.