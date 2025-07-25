Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Elektroland ve Tekatron firmalarıyla Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları (İKA) Projesi için sözleşme değişikliği imzaladı. Tedarik miktarı 9 adede çıkarılan araçlar, güvenlik güçlerine keşif, lojistik ve muharip görevlerde destek sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi’nde 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen IDEF 2025’te, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Elektroland ve Tekatron firmalarıyla önemli bir anlaşmaya imza attı.

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleşen törende, Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları (İKA) Projesi’ne yönelik sözleşme güncellendi.

Yeni düzenlemeyle, uzaktan komutalı ve otonom kabiliyetlere sahip Orta Sınıf İKA’ların tedarik miktarı 9 adede yükseltildi.

Sahada başarılı denemelerden geçen bu araçların, keşif, lojistik ve muharip görevlerde Türk güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.SSB’nin paylaşımında, projenin güvenlik güçlerinin operasyonel etkinliğini artıracağı vurgulanırken, yerli ve milli savunma sanayiinin gücüne dikkat çekildi.