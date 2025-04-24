İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) İstanbul’da açılan temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu adımın Türk futbolu için hayırlı olmasını diledi. İstanbul’un asırlardır farklı inançları kucaklayan yapısıyla çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ederek, “UEFA, Londra ve Brüksel’den sonra ilk kez Türkiye’de temsilcilik açıyor. Bu temsilcilik, Türk futbolunun gelişimi için UEFA ile daha yakın temas kurmamızı ve ortak projeler üretmemizi sağlayacak” dedi.

Temsilciliğin, UEFA’nın bölge federasyonlarıyla iletişim ve koordinasyonu hızlandıracağını belirten Erdoğan, özellikle önümüzdeki yıllarda Türkiye’de düzenlenecek futbol organizasyonlarında temsilciliğin önemli roller üstleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu adım, Türk futbolunun uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak” diyerek konuşmasını tamamladı.