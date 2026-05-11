Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye genelinde ücretsiz girişli halk plajı sayısının 2026 sonunda 23'e çıkarılacağını açıkladı. Plajların Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hizmet verdiği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ücretsiz girişli halk plajı projelerinin yeni sezona hazır olduğunu duyurdu. 2019 yılında başlatılan proje kapsamında vatandaşlara nitelikli ve erişilebilir tatil imkânı sunulduğu ifade edildi.

Bakan Ersoy'un açıklamasına göre, Antalya, Muğla ve İzmir'de toplam 20 noktada hizmet veren ücretsiz halk plajlarının sayısı, yeni yatırımlarla artırılacak.

2026 HEDEFİ: 23 HALK PLAJI

Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı sonunda ücretsiz halk plajı sayısının 23'e ulaşması hedefleniyor.

Halk plajlarında duş, soyunma kabini, çocuk oyun alanı, bebek bakım odası, mescit, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmetin sunulduğu belirtildi.

Engelli vatandaşlar için erişilebilir altyapının da öncelik olduğu vurgulanırken, plajların 'beş yıldızlı hizmet kalitesi' anlayışıyla düzenlendiği ifade edildi.

Bakan Ersoy paylaşımında, tüm vatandaşların güvenli, konforlu ve kaliteli tatil imkânına erişmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.