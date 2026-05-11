İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştığı belirlenen 16 şüpheli yakalandı.

24 ilde dolandırıcılık operasyonu: 224 gözaltı, 133 tutuklama!
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karışan suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve çalıntı araç ele geçirildi.

SİLAH VE ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet çalıntı motosiklet bulundu.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, emniyet birimlerinin suç örgütlerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için şehir eşkıyalarına yönelik mücadelemiz devam edecektir' denildi.

