Türk Tarım Orman Sen, veteriner hekim ve veteriner sağlık personeline 'ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı)' ödenmesi talebini yargıya taşıdığını açıkladı.
ANKARA (İGFA)- Türk Tarım Orman Sen, Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri, veteriner sağlık teknisyenleri ve laborantlar için ek özel hizmet tazminatı ödenmesi talebiyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada, 'arazi tazminatı' olarak ifade edilen ek ödemenin, sahada görev yapan personelin çalışma koşulları dikkate alınarak verilmesi gerektiği savunuldu.
Sendika, ilgili unvanlarda görev yapan kamu çalışanlarının mağduriyet yaşadığını belirterek, söz konusu tazminatın ödenmesi için yargı yoluna başvurulduğunu açıkladı.
Açıklamada, sahada görev yapan veteriner sağlık personelinin ağır çalışma koşullarına dikkat çekilerek, düzenlemenin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Sendika, sürecin takipçisi olacaklarını ve çalışanların hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.