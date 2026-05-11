Bursa'nın Yenişehir ilçesinde merkez Yenimahalle'de cenaze evine taziyeye gelenlere aile tarafından yemek ikram edilmesi âdeti, Muhtarlık İhtiyar Heyeti'nin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda sona erdi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesi merkez Yenimahalle'de vefat eden kişinin ailesi tarafından düzenlenen cenaze yemeği Muhtarlık tarafından kaldırıldı.

Merkez Yenimahalle Muhtarı Mansur Balkı, 'Bir yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan cenaze sahiplerinin taziye için gelenlere yemek hazırlayıp sunması maliyet bakımından ilave bir yük, telaş ve sıkıntıya sebep olduğundan cenaze yemeği Muhtarlık kararıyla kaldırılmıştır' dedi.

Muhtar Balkı, 'Bu âdet hem maliyetli hem cenaze sahibi aileye külfet getiriyor. Mahalle sakinlerimiz bu kararın alınmasını bekliyormuş. Herkes bu karardan son derece memnun olduğunu bizlere iletiyor' diye konuştu.

Cenaze sahiplerinin, cenaze yemeği için yaklaşık 250-300 bin lira harcama yaptığına dikkat çeken Muhtar Balkı, cenaze yemeği maliyetleri her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Bu uygulamanın yıllardır devam ettiğini hatırlatan Muhtar Balkı, 'Bu âdet gün geçtikçe genişlemiş. Cenaze evine aslında yemek götürülmesi gerekirken yıllarca cenaze evinde yemek verilmiş. Buna bir dur demek gerekiyordu. Biz de dur dedik' dedi.