İzmir'de Bornova Belediyesi ile Ege Damacılar Derneği iş birliğinde düzenlenen 5. Bornova Uluslararası Türk Daması Turnuvası, strateji dolu karşılaşmalara sahne oldu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 120 damacı, üç gün boyunca şampiyonluk için mücadele etti.

İZMİR (İGFA) - Hamlelerin zekayla buluştuğu turnuvada izleyenler büyük heyecana ortak olurken, final karşılaşmaları adeta nefes kesti. Yoğun rekabetin yaşandığı organizasyonda üstün performans sergileyen Rahmi Ekren şampiyonluğa ulaşırken, Faik Yıldız ikinci, Hayri Çakır üçüncü oldu. Ahmet Karadaş turnuvayı dördüncü sırada tamamlarken, Mehmet Nesim Yavuz ise beşincilik elde etti.

Turnuva boyunca centilmence mücadele eden sporcular, Türk damasının kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra oyunun stratejik yönünü de gözler önüne serdi. Büyük ilgi gören organizasyonda dereceye giren sporculara toplam 100 bin TL ödül verildi.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde geleneksel hale gelen turnuva, hem damaya gönül veren ustaları hem de genç oyuncuları aynı çatı altında buluşturarak önemli bir kültür ve spor etkinliği olarak dikkat çekti.