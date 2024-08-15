Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,4 artarken, aylık bazda 0,4 oranında azaldı. Yıllık bazda artış kaydeden sektörler yüzde 8,8'lik değişimle inşaat başı çekerken, yüzde 8,4 değişimin yaşandığı sektör konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Haziran ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 oranında artarken, aylık bazda yüzde 0,4 oranında azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi iken, 2024 yılı Haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının alt detaylarında aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektörü yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörü ise yüzde 0,1 azaldı.