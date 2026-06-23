MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik' temalı yarışmada Keşan büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya katılan Keşanlı öğrenci Buse Nur Alagöz, yazdığı şiirle Türkiye 3.'sü olarak ilçenin gururu oldu.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, elde edilen bu anlamlı derecenin ardından tebrik mesajı yayımlayarak gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE BAĞLI GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ'

Sercan Kemik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Türkiye genelinde düzenlenen bu anlamlı yarışmada, yazdığı şiirle Türkiye 3.'sü olan öğrencimiz Buse Nur Alagöz'ü gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimizin elde ettiği bu başarı; millî ve manevi değerlerimize bağlı, düşünen, üreten ve ifade gücü yüksek gençler yetiştirme hedefimizin önemli bir göstergesidir.

Bu büyük başarıda emeği bulunan öğretmenlerimize, okul idaremize ve öğrencimizin ailesine teşekkür ediyor; sevgili öğrencimiz Buse Nur Alagöz'e eğitim hayatında nice başarılar diliyorum.'