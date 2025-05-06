Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 53. yılında Çiğli’de düzenlenen törenle anıldı. Üç Fidan’ın asla ışığının sönmeyeceğini kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Üç Fidan ölümsüzdür, onlar işçinin, emekçinin, çiftçinin, köylünün ve bu ülkenin garibanlarının sesi olmuştur” dedi.İZMİR (İGFA) - Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Üç Fidan Anıtı önünde gerçekleşen anmada duygusal anlar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Çiğlili katıldı. Anıt önüne karanfiller bırakılırken, bağlama eşliğinde türküler söylendi.

Başkan Onur Emrah Yıldız, yaptığı konuşmada, devrimci mücadeleleriyle Türkiye tarihine damga vuran Üç Fidan’ın mirasının bugün de yaşadığını vurguladı. Yıldız, “53 yıl sonra tekrar burada, ışığı asla sönmeyecek Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anıyoruz. Onları anarken hala içimizden bir parça kopup gidiyor. Üç Fidan’a, Mahirlere, Taylanlara; tüm devrimcilerimize selam olsun. Üç Fidan ölümsüzdür, onlar işçinin, emekçinin, çiftçinin, köylünün ve bu ülkenin garibanlarının sesi olmuştur” diye konuştu.

Yıldız, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Hakkari’de Zap Suyu üzerine kurdukları köprüyü hatırlatarak, “Yaptıkları köprü hala ayakta ve altından akan sular, derelere, denizlere ve okyanuslara ulaşıyor. Onların ışığı da aynı o sular gibi bizlerde de büyüyerek ve katlanarak yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.