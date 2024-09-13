Türkiye'nin en popüler Twitch yayıncılarından biri olan Ahmet "Jahrein" Sonuç, müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Sonuç’un yaptığı canlı yayınlarda toplumun genel ahlakına aykırı içerikler sunduğu tespit edildi ve hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca işlem başlatıldı. Aynı suçlamadan bir başka yayıncı "Rockerpuck_Evil" rumuzlu E.K. isimli kişi de gözaltına alındı.BURSA (İGFA) - Jahrein, Twitch platformunda yaptığı bir yayında baldızıyla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle büyük eleştirilere maruz kaldı. Yayında, "Bu kadar ekranlardan uzak olma sebebim... Birincisi, Hanımın kardeşi neyim oluyor lan?" diyerek başladığı konuşmasına, "Baldız olsa çoktan..." diyerek devam etti. Bu sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında infial yaratırken, kısa sürede Twitter ve diğer platformlarda geniş çapta eleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından gelen şikayetler ve yapılan incelemeler sonucunda Sonuç’un bu müstehcen konuşmaları sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç’un toplumun genel ahlakına aykırı içerik ürettiği belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi, müstehcen içeriklerin yayılması ve kamuya açık alanlarda dile getirilmesini yasaklıyor. Bu kanuna göre, müstehcen içeriklerin yayınlanması, paylaşılması ya da yaygınlaştırılması suç olarak kabul ediliyor. Bu suç kapsamında gözaltına alınan kişiler, maddi ceza ile karşılaşabilecekleri gibi hapis cezası da alabilirler. Jahrein'in bu suçtan ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağı ise hukuki sürecin sonunda belli olacak.

JAHREİN KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Sonuç olan Jahrein, 1988 yılında doğdu ve uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Oyun yayınları ve siyasi tartışmalarla tanınan Jahrein, Türkiye'nin en büyük Twitch yayıncılarından biri olarak biliniyor. Hem oyun dünyasındaki başarıları hem de sosyal ve politik meselelerdeki cesur yorumlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Ancak, son dönemde sarf ettiği tartışmalı sözler nedeniyle büyük bir eleştiri dalgasının ortasında kaldı.

VATANDAŞIN YORUMU

Jahrein’in gözaltına alınması, sosyal medyada olduğu kadar sokakta da konuşuluyor. Vatandaşlar arasında konuyla ilgili farklı görüşler de bulunuyor. Konuyla ilgili Merve Hanım şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun genel ahlakını zedeleyen bu tarz konuşmaların hoş görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yayıncı olarak binlerce kişiye hitap eden birinin söylediklerine daha dikkat etmesi gerekiyor."