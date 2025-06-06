Tutuklu bulunduğu İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden Kurban Bayramı mesajı paylaşan İstanbul Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, Beylikdüzü’nün çocukları için ayakta kalacağım” dedi.İSTANBUL (İGFA) - 23 Mart 2025’ten beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında önce Silivri’de, ardından 4 Haziran’da İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatları aracılığıyla Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Çalık, “Bir bayramı daha sizlerden ve ailemden uzakta geçirmenin hüznü içindeyim. Ama ümidimi yitirmedim, yılmayacağım. Beylikdüzü’nün çocukları için ayakta kalacağım. 400 bin komşumun dualarını kalbimde hissediyorum” ifadeleriyle umudunu koruduğunu vurguladı.

Yol arkadaşlarına da seslenen Çalık, mektubunda, “2 bin yol arkadaşımla yaşadığımız bayramlaşma anları bana güç veriyor. Onlar, vatandaşlarımıza bayram tadında günler yaşatmak için durmadan çalışıyor. Sağ olun, var olun. Savaşın gölgesindeki çocukların gözyaşlarının dindiği, sevgiyle kucaklaştığımız bir dünyada, bir arada bayramlara kavuşmak umuduyla. İyi bayramlar Beylikdüzü, iyi bayramlar Türkiye!” ifadelerini kullandı.