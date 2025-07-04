İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 36 kişi tutuklandı. Eski başkan Soyer, “Hiçbir iyilik cezasız kalmaz, ama iyilikten vazgeçmeyeceğim” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve 34 diğer şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TUNÇ SOYER’DEN AÇIKLAMA

Tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç Soyer, “Hiçbir iyilik cezasız kalmaz bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil, gelecek olsun!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 4 gün önce düzenlenen operasyon yapılmış, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyon; kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve diğer yolsuzluk iddialarına dayandırılarak, özellikle Buca Tüneli ihalesi, metro hafriyatı ve İZBETON ile ilgili usulsüzlük iddiaları mercek altına alınmıştı.